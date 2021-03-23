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Черногория снова упростила правила въезда для туристов

РИА Новости
42 минуты назад
Власти Черногории приняли решение упростить правила въезда для туристов, сообщает АТОР.
Черногория упростила правила въезда для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Продлили срок действия ПЦР-теста для прибывающих иностранцев. Сейчас его нужно сделать не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну, с 25 марта этот период увеличен до 72 часов.
Учитывая то, что россияне летят туда с пересадками, это важное послабление, считают эксперты туррынка.
Также въезд разрешен с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней, или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским "Спутником V". Вторая доза прививки должна быть поставлена не менее чем за семь дней до посещения Черногории. Как и ранее, все эти правила не касаются прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.
Напомним, Черногория открылась для российских туристов в начале августа прошлого года, однако прямое авиасообщение, приостановленное с марта 2020 года, пока не возобновлено.
Местные власти рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит это сделать примерно через 1,5 месяца. Пока попасть в Черногорию из России можно через Стамбул и Белград.
В мире,Черногория,
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