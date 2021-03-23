Экс-сотрудник Генштаба раскрыл план Киева по захвату Донбасса

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По его словам, существует риск того, что в конфликт могут вмешаться российские военные.

Сивков подчеркнул, что украинские военачальники постараются осуществить захват Донбасса молниеносно, чтобы Россия не успела среагировать, а на помощь ополченцам не прибыли добровольцы из других регионов. Поэтому активному наступлению должна предшествовать тщательная подготовка.

На первом этапе захватнической операции за неделю до наступления украинцы попытаются ликвидировать заметных политиков и командиров непризнанных республик. Таким образом они нарушат управление войсками.

На втором этапе по территории Донбасса будут нанесены артиллерийские и ракетные удары.

Наконец, заключительная часть операции – ввод в регион мобильных групп войск, блокировка контрударов ополчения и выход на границу с Россией. В этом случае, по мнению Сивкова, существует реальная возможность того, что в конфликт вмешаются россияне.

«Скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины. Основные силы ударной группировки ВСУ будут разгромлены, границы ДНР и ЛНР восстановлены», - предположил эксперт.

По его словам, не исключено, что россияне продолжат наступление, «дойдут до Одессы и Харькова», деблокируют Приднестровье, получат выход к Черному морю по всей морской границе Украины и таким образом решат вопрос безопасности РФ в Черноморском бассейне.