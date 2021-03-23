Экс-премьера Латвии обвинили в мошенничестве

Следствие отмечает, что внедрение цифрового телевидения было запланировано 20 лет назад, когда премьер-министром был Шкеле. В полиции подозревают, что в этом проекте предусмотрена недобросовестная прибыль. Расследование показало, что ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания "Kempmayer Media Limited", которая оказалась "почтовым ящиком" с неизвестными владельцами, скрытыми в оффшорах. Уголовное дело по факту этой аферы было заведено в 2003 году, оно прошло уже две судебные инстанции, и в конце месяца Верховный суд вынесет по нему окончательный приговор.