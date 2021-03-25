В Китае оценили слова Лаврова об отношениях с Европой

Ранее NEWS.ru сообщал, что вся инфраструктура отношений с Евросоюзом уничтожена действиями Брюсселя, заявил в Китае Сергей Лавров. По его словам, сейчас Москва не имеет отношений с организацией, но готова нарастить взаимодействие с ЕС, когда в Брюсселе сочтут необходимым устранить аномалию в двусторонних отношениях. Москва готова к таким шагам «на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов».