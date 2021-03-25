Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора, — указал один из читателей.
«ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая», «Поворот России на Восток — действительно самое правильное решение», «Похоже, что с приходом к власти Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее».