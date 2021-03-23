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В Китае выявили 23 случая коронавируса за сутки

RT на русском
9 часов назад
В Китае за минувшие сутки выявили 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Китае выявили 23 случая коронавируса за сутки
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые выявленные случаи являются завозными.
Ранее стало известно, что Китай одобрил для экстренного использования пятую собственную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
В мире,Китай,
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