Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

Фото: Tsafrir Abayov / APTsafrir Abayov / AP
Это уже четвертые выборы в Кнессет за последние два года. Их пришлось назначить из-за развала правящей коалиции.
На 120 мест в Кнессете претендуют 37 партий. По прогнозам, большинство голосов наберет правящая партия «Ликуд» во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху. Ее главным соперником будет «Еш Атид» во главе с бывшим министром финансов Яиром Лапидом
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Скорее всего, ни одна из партий не наберет достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства, а шаткая коалиция может привести к очередным досрочным выборам.
Нетаньяху работает премьером уже 12 лет. Ему в заслугу ставят успешную кампанию по вакцинации от коронавируса и установление отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.