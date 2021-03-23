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Экзитполы: партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

RTVIиещё 6
4 часа назад
По данным экзитполов, партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Кнессет Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.
Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет
Фото: Tsafrir Abayov / APTsafrir Abayov / AP
Это уже четвертые выборы в Кнессет за последние два года. Их пришлось назначить из-за развала правящей коалиции.
На 120 мест в Кнессете претендуют 37 партий. По прогнозам, большинство голосов наберет правящая партия «Ликуд» во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху. Ее главным соперником будет «Еш Атид» во главе с бывшим министром финансов Яиром Лапидом.
Скорее всего, ни одна из партий не наберет достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства, а шаткая коалиция может привести к очередным досрочным выборам.
Нетаньяху работает премьером уже 12 лет. Ему в заслугу ставят успешную кампанию по вакцинации от коронавируса и установление отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.
В мире,Яир Лапид,Биньямин Нетаньяху,Газета The Times,Израиль,
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