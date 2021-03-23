Партия Нетаньяху лидирует на выборах в Кнессет

По данным экзитполов, партия Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидирует на выборах в Кнессет Израиля . Об этом сообщает Times of Israel.

Фото: Tsafrir Abayov / AP Tsafrir Abayov / AP

Это уже четвертые выборы в Кнессет за последние два года. Их пришлось назначить из-за развала правящей коалиции.

На 120 мест в Кнессете претендуют 37 партий. По прогнозам, большинство голосов наберет правящая партия «Ликуд» во главе с действующим премьером Биньямином Нетаньяху. Ее главным соперником будет «Еш Атид» во главе с бывшим министром финансов Яиром Лапидом

Скорее всего, ни одна из партий не наберет достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства, а шаткая коалиция может привести к очередным досрочным выборам.