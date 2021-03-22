70% желающих привиться поляков отказались от AstraZeneca

По его словам, в настоящее время "доверие к нему возвращается". За последние полтора дня на вакцинацию записались 345 тысяч поляков.

Он отметил, что в отличие от других стран Польша не приостанавливала использование вакцины AstraZeneca.

По словам Дворчика, с 23 марта зарегистрироваться на прививку смогут люди в возрасте от 60 до 64 лет. По его данным, к настоящему времени как минимум по одному уколу уже получили 3,2 миллиона поляков, 1,7 миллиона были привиты второй дозой.