В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Италии не согласны с еврокомиссаром, который заявил о «ненужности» «Спутника V» в ЕС

runews24.ruиещё 4
1 час назад
Алессио Д'Амато, глава здравоохранения центрального региона Италии, административной области Лацио, в беседе с корреспондентом ТАСС высказал несогласие с заявлением еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что российская вакцина «Спутник V» не нужна в Евросоюзе.
В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»
Фото: Maryam Kamyab / WANA / REUTERSMaryam Kamyab / WANA / REUTERS
По мнению высокопоставленного чиновника, «Европе нужно много эффективных вакцин», так как вакцинация не закончится через несколько месяцев. Он считает, что необходимо наладить производство российской вакцины в европейских странах, чтобы обезопасить от коронавируса не только Европу, но и население стран Африки и Азии. Алессио Д'Амато напомнил, что сейчас производство вакцин в мире недостаточно и не перекрывает потребности всех стран.
«Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», - завил глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что в Евросоюзе не нужна российская вакцина «Спутник V».
В мире,Ситуация в мире,Тьерри Бретон,ЕС,ИТАР-ТАСС,Италия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители