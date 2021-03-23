В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»

По мнению высокопоставленного чиновника, «Европе нужно много эффективных вакцин», так как вакцинация не закончится через несколько месяцев. Он считает, что необходимо наладить производство российской вакцины в европейских странах, чтобы обезопасить от коронавируса не только Европу, но и население стран Африки и Азии. Алессио Д'Амато напомнил, что сейчас производство вакцин в мире недостаточно и не перекрывает потребности всех стран.