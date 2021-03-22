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Великобритания назвала Россию угрозой

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Москва является угрозой, модернизация Вооруженных сил России делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком, говорится в опубликованном документе Минобороны Британии.
Великобритания назвала Россию угрозой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком», – говорится в 76-страничном документе, получившим название Defence in a competitive age. Об этом сообщает РИА «Новости».
Британское министерство считает, что Россия инвестирует средства в подводный боевой флот, а также в глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи. Также Лондон отметил создание Россией торпед, способных доставлять боевые заряды к берегам противников.
«Россия располагает возможностью наносить высокоточные удары на большом расстоянии и лишить Британию и союзников свободы действий с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО. Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», – сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что Британия считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы.
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