Лукашенко заявил, что "скоро будет пенсионером"

Пенсионный возраст с 1 января 2021 года вырос в Белоруссии на шесть месяцев, в наступившем году на пенсию мужчины могут выйти в возрасте 62,5 года, а женщины - в 57,5 года. Ранее Лукашенко подписал указ о совершенствовании пенсионного обеспечения, в соответствии с которым, начиная с января 2017 года, в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста - на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет.