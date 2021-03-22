По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма B.1.1.7. Новые случаи выросли на 49% в регионе юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост был на 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе ВОЗ рост составил 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.