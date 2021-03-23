На Украине Зеленский начал процесс «деолигархизации»

Президент Владимир Зеленский
начал процесс «деолигархизации» в стране, направленный на сокращение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех «правил игры», сообщает «Комсомольская правда в Украине»
со ссылкой на сайт главы государства.
Как заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко
, на протяжении многих лет олигархи развивают собственный бизнес, создавая барьеры для вхождения в бизнес других лиц.
«Ради этого они используют политические связи, медиаресурсы, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности — то, чего хочет бизнес — нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса — блокирует именно эта группа», — подчеркнул он.
Устенко отметил, что Зеленский планирует проводить деолигархизацию «широким фронтом», действуя по многим направлениям.
По словам советника главы государства, в первую очередь работа будет направлена на амнистию капитала, проведение судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции. Устенко также подчеркнул, что процесс уже запущен и начался со сферы недропользования.
На заседании 19 марта Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые пользовались недрами Украины. По данным правоохранительных органов, они получили лицензии на пользование недрами незаконно и по заниженным ценам.
В тот же день президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что возвращение недр Украины в собственность государства позволит ввести экономический паспорт украинца. По его словам, экономические паспорта смогут получить дети, рожденные на Украине, и получить по нему средства от использования и добычи недр, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. По достижению совершеннолетия деньги могут быть потрачены на получение высшего образования на Украине.