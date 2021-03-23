На Украине Зеленский начал процесс «деолигархизации»

По словам советника главы государства, в первую очередь работа будет направлена на амнистию капитала, проведение судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции. Устенко также подчеркнул, что процесс уже запущен и начался со сферы недропользования.

На заседании 19 марта Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 19 компаний, которые пользовались недрами Украины. По данным правоохранительных органов, они получили лицензии на пользование недрами незаконно и по заниженным ценам.

В тот же день президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что возвращение недр Украины в собственность государства позволит ввести экономический паспорт украинца. По его словам, экономические паспорта смогут получить дети, рожденные на Украине, и получить по нему средства от использования и добычи недр, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. По достижению совершеннолетия деньги могут быть потрачены на получение высшего образования на Украине.