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Турчинов рассказал об отказе Запада помогать Киеву в 2014 году

Газета.Ruиещё 1
51 минуту назад
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал об отказе Запада помогать Киеву в 2014 году в интервью телеканалу «Еспресо».
Турчинов посетовал на отказ Запада "злить Путина"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Турчинова, союзники Украины отказались помогать ей перед референдумом о воссоединении Крыма с Россией.
«Они сказали: «Нет, мы не можем злить Путина», — привел ответ западных союзников экс-глава СНБО.
Турчинов признал, что в 2014 году он указывал Западу на необходимость поддержать намерение Киева вступить в военный конфликт с Россией.
Однако, по его словам, союзники Украины решили, что введение экономических санкций и попытки сдерживания России на дипломатическом уровне будут достаточной мерой.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее Турчинов рассказал о причинах потери Крыма: тогда Украина находилась в критическом положении. В казначействе страны было всего 100 тыс. гривен, а армия в начале 2014 года была не способна защищать свою страну.
В мире,Александр Турчинов,Республика Крым,Киев,Россия,Украина,
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