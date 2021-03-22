ЕС предрекли распад в случае ухода Франции

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение", выступающая за выход Франции из состава ЕС, делает ставку на недовольство французов политикой Брюсселя
в борьбе с коронавирусом, общеевропейскими мерами поддержки Франции в кризисных ситуациях. Французы сравнивают методы борьбы с пандемией и экономическим кризисом в целом в Великобритании и то, как справляется с аналогичными задачами руководство Евросоюза. В сухом остатке стратегия покинувшего единую Европу Лондона выглядит эффективнее. Также французы сравнили размер материальной помощи, которую Евросоюз оказал входящим в него странам с размером помощи, оказанной национальной экономике властями США: 300 миллиардов евро и 5 триллионов долларов соответственно. Журналисты и политологи считают, что в 2021 году число евроскептиков среди населения Франции может достигнуть 40-50 процентов.