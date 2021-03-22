ЕС предрекли распад в случае ухода Франции

Можно ли верить евроскептикам, которые предрекают выход Франции из состава Евросоюза и даже назвали этот процесс Frexit? С одной стороны, ситуация с выходом Британии из единой Европы продемонстрировала, что ничего невозможного нет.

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Напомним, что спусковым крючком Brexit стал референдум, на котором 51 процент жителей Альбиона проголосовал "за" выход из ЕС. Политологи предполагают, что, если бы такой референдум провести сейчас во Франции, то картина получилась бы схожая.

Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение", выступающая за выход Франции из состава ЕС, делает ставку на недовольство французов политикой Брюсселя в борьбе с коронавирусом, общеевропейскими мерами поддержки Франции в кризисных ситуациях. Французы сравнивают методы борьбы с пандемией и экономическим кризисом в целом в Великобритании и то, как справляется с аналогичными задачами руководство Евросоюза. В сухом остатке стратегия покинувшего единую Европу Лондона выглядит эффективнее. Также французы сравнили размер материальной помощи, которую Евросоюз оказал входящим в него странам с размером помощи, оказанной национальной экономике властями США: 300 миллиардов евро и 5 триллионов долларов соответственно. Журналисты и политологи считают, что в 2021 году число евроскептиков среди населения Франции может достигнуть 40-50 процентов.

Также французы недовольны сложившимся тандемом с Германией, который, по их мнению, чаще всего идет на пользу Берлину и наносит ущерб интересам Франции. Париж выглядит "кандидатом номер один" на выход из Европейского союза, считает российский журналист и правозащитник М.Н. Ситников. У страны самодостаточная экономика, она способна на высокотехнологическое производство. По его мнению, Евросоюз стал бюрократической структурой, которая мешает развитию экономики и интересов входящих в ЕС ведущих держав.