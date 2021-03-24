Главу ЕС раскритиковали за «домогательства» к России

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Мишель заявил, что улучшения в российско-европейских отношениях возможны только при соблюдении Россией ряда условий, в частности при соблюдении прав человека, выполнении Минских соглашений и прекращении «кибератак», пишет издание. В ответ Путин указал на неконструктивное и конфронтационное поведение партнёров, которое мелькает порой во внешнеполитических отношениях.

Это и отметили французы, которые пришли к выводу, что в Европе руководят люди, которые не могут признавать ни своих ошибок, ни ошибок своих предшественников. Пользователи в комментариях особо подчеркнули необъективный взгляд ЕС на российско-украинские отношения.

«Вот и получается, что не выполняют соглашения ЕС и Украина, а санкции накладывают на Россию», «ЕС уже который год цепляется к России. А теперь говорит, что это она виновата. Напоминает домогательство», пишут читатели.

Часть комментирующих и вовсе пришли к выводу, что на развитие российских отношений с западными странами негативно влияет политика США.