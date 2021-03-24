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Жители Европы раскритиковали в Сети главу ЕС за «домогательства» к России

News.ruиещё 2
1 час назад
Французские читатели газеты Le Figaro раскритиковали главу ЕС Шарля Мишеля за постоянные придирки к России. Политик беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего озвучил свою позицию.
Главу ЕС раскритиковали за «домогательства» к России
Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look PressGao Jing/XinHua/Global Look Press
Мишель заявил, что улучшения в российско-европейских отношениях возможны только при соблюдении Россией ряда условий, в частности при соблюдении прав человека, выполнении Минских соглашений и прекращении «кибератак», пишет издание. В ответ Путин указал на неконструктивное и конфронтационное поведение партнёров, которое мелькает порой во внешнеполитических отношениях.
Это и отметили французы, которые пришли к выводу, что в Европе руководят люди, которые не могут признавать ни своих ошибок, ни ошибок своих предшественников. Пользователи в комментариях особо подчеркнули необъективный взгляд ЕС на российско-украинские отношения.
«Вот и получается, что не выполняют соглашения ЕС и Украина, а санкции накладывают на Россию», «ЕС уже который год цепляется к России. А теперь говорит, что это она виновата. Напоминает домогательство», пишут читатели.
Часть комментирующих и вовсе пришли к выводу, что на развитие российских отношений с западными странами негативно влияет политика США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Российский лидер в ходе беседы дал неудовлетворительную оценку состоянию отношений РФ и Евросоюза.
В мире,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,ЕС,Le Figaro,Россия,
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