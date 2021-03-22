Россия призвала Болгарию прекратить шпионское шоу

«С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарский власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом. Если сопоставить факты, то можно сделать вывод о том, что поступательное развитие нашего сотрудничество кому-то встало как кость в горле. Здесь необходимо подчеркнуть, что Россия всегда уважала цивилизационный выбор того или иного государства, в частности, мы никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии, стремясь при этом выстроить контакты в сферах взаимного интереса», – отметила дипломат в интервью газете «24 часа».
«В эпоху информационной войны, которая ведется против моего государства, общество из-за занятости и быстрого ритма жизни не всегда подвергает сомнению достоверность фактов и обстоятельств. По этой причине мы и исходим из того, что прежде чем обвинять нас во всех смертных грехах, нужно было бы дождаться завершения следствия и вынесения не связанного с политикой судебного решения. Печально, что на фоне усилившейся антирусской истерии в мире Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции. Предвыборные страсти уходят, политическая конъюнктура меняется, тренды устаревают, и на их место приходят новые. Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период», – отметила посол.