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Болгария решила выслать двух российских дипломатов 

Lenta.ru 26 минут назад
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Фото: Валентина Петрова / AP
Власти Болгарии решили выслать из страны двух российских дипломатов. Такое решение было принято на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал btv.
Об этом говорится в заявлении генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.
19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России.
В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.
Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.
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В мире , РБК , Болгария
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