Священник из США устроил на алтаре оргию с порноактрисой

Священнослужитель снимал весь процесс на видео

Необычную картину заметил 30 сентября 2020 года прохожий. Мужчина увидел свет в церкви в слишком позднее время и заглянул в окно. Он обнаружил, что полуобнаженный преподобный Трэвис Кларк занимается сексом с двумя девушками, облаченными в корсеты и туфли на высоких каблуках. В кадре были размещены секс-игрушки. Происходящее снималось на камеру - развратники даже задействовали профессиональное освещение.

Прохожий записал компрометирующее видео на свой мобильный телефон и отнес ролик в полицию. Кларка и его партнерш, 41-летнюю Минди Диксон и 23-летнюю Мелиссу Ченг, арестовали, предъявив им обвинение в непристойном поведении и вандализме. Уточнятся, что Минди Диксон работает порноактрисой, а за сутки до происшествия написала в своих социальных сетях, что намерена поехать в Новый Орлеан и «осквернить дом Божий» вместе с другой доминатрикс.