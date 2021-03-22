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Священник устроил на алтаре оргию с порноактрисой и поплатился

Экспресс газета
1 час назад
Священнослужитель снимал весь процесс на видео
Священник из США устроил на алтаре оргию с порноактрисой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, священник предстанет перед судом за секс с двумя доминатрикс на алтаре католической церкви, сообщает New York Post.
Необычную картину заметил 30 сентября 2020 года прохожий. Мужчина увидел свет в церкви в слишком позднее время и заглянул в окно. Он обнаружил, что полуобнаженный преподобный Трэвис Кларк занимается сексом с двумя девушками, облаченными в корсеты и туфли на высоких каблуках. В кадре были размещены секс-игрушки. Происходящее снималось на камеру - развратники даже задействовали профессиональное освещение.
Прохожий записал компрометирующее видео на свой мобильный телефон и отнес ролик в полицию. Кларка и его партнерш, 41-летнюю Минди Диксон и 23-летнюю Мелиссу Ченг, арестовали, предъявив им обвинение в непристойном поведении и вандализме. Уточнятся, что Минди Диксон работает порноактрисой, а за сутки до происшествия написала в своих социальных сетях, что намерена поехать в Новый Орлеан и «осквернить дом Божий» вместе с другой доминатрикс.
Адвокат священнослужителя (которого отстранили от церкви) настаивает на том, что обвинение пытается управлять моралью частных лиц и, если ему что-то не нравится, это еще не значит, что нарушался закон. Оскверненный алтарь сожгли.
В мире,Происшествия,Католическая церковь,Новый Орлеан,
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