ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая

Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: «Это – очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении Китая)».

Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.