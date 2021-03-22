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Москва

Тихановская заявила о возможности совершить мирную революцию в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о возможности совершить в стране мирную революцию. Об этом сообщает Tut.by.
Она рассказала, что на днях было запущено голосование на онлайн-платформе «Голос» по поводу международных переговоров с нынешним правительством о передаче власти. Желание создать новую Белоруссию уже выразили 650 тысяч граждан, подчеркнула она.

«Мы — сила, с которой нужно считаться. И все же мы по-прежнему просим о помощи, потому что просить означает признавать свои собственные слабости. На данный момент наша самая большая слабость — это время. Мы сами можем осуществить эту мирную революцию, но время идет, а судьбы людей разрушаются», — отметила Тихановская.

Она пояснила, что белорусам нужна помощь в организации переговоров с властями на международной площадке.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — только 10 процентов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжаются уже почти восемь месяцев.
Тихановская пообещала финансовую помощь протестующим
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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