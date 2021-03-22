Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о возможности совершить в стране мирную революцию. Об этом сообщает Tut.by.

Она рассказала, что на днях было запущено голосование на онлайн-платформе «Голос» по поводу международных переговоров с нынешним правительством о передаче власти. Желание создать новую Белоруссию уже выразили 650 тысяч граждан, подчеркнула она.

«Мы — сила, с которой нужно считаться. И все же мы по-прежнему просим о помощи, потому что просить означает признавать свои собственные слабости. На данный момент наша самая большая слабость — это время. Мы сами можем осуществить эту мирную революцию, но время идет, а судьбы людей разрушаются», — отметила Тихановская.

Она пояснила, что белорусам нужна помощь в организации переговоров с властями на международной площадке.