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Еще два человека скончались в Норвегии после получения вакцины AstraZeneca

Газета.Ru
10 часов назад
Еще два летальных исхода зарегистрированы в Норвегии после получения пациентами прививки AstraZeneca. Об этом сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.
Два человека скончались в Норвегии после получения вакцины AstraZeneca
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что всего после вакцинации были госпитализированы пять человек. У них выявили комбинацию тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов.
Известно, что один из них умер в начале прошлой недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смертельных исходов.
В агентстве также подчеркнули, что нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что вторая смерть после прививки AstraZeneca произошла в Дании.
14 марта AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС, в том числе в Австрии, Исландии, Эстонии.
В AstraZeneca сообщили, что было изучено состояние здоровья более 17 млн людей, которые были вакцинированы препаратом компании. Данные о повышенном риске эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении отсутствовали «у людей разного возраста, пола, национальности», заявили в организации.
В мире,ЕС,Норвегия,
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