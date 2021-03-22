Два человека скончались в Норвегии после получения вакцины AstraZeneca

Еще два летальных исхода зарегистрированы в Норвегии после получения пациентами прививки AstraZeneca. Об этом сообщило норвежское Агентство лекарственных средств.

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Отмечается, что всего после вакцинации были госпитализированы пять человек. У них выявили комбинацию тромбоза, кровоизлияний и низкого числа тромбоцитов.

Известно, что один из них умер в начале прошлой недели, сейчас стало известно о двух новых случаях смертельных исходов.

В агентстве также подчеркнули, что нельзя исключать, что новые случаи могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что вторая смерть после прививки AstraZeneca произошла в Дании.

14 марта AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после отказа от нее в ряде стран ЕС , в том числе в Австрии, Исландии, Эстонии.