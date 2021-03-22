Обзор иноСМИ: Европу охватили протесты 

НАТО предложили распустить

Автор Contra Magazin Джейкоб Хорнбергер заявил , что НАТО «не нужен никому, кроме военной промышленности» и его «давно пора распустить». В своем материале Хорнбергер прокомментировал статью The Washington Post, в которой НАТО призвали сделать Китай новым «официальным врагом».

Автор статьи Сара Бьерг Моллер считает, что Китай станет идеальной заменой СССР, распавшемуся 30 лет назад, ведь Западу необходимо оправдать дальнейшее существование НАТО.

«У меня есть идея получше. Давайте просто избавим НАТО от страданий и распустим его», — написал Хорнбергер.

Он отметил, что даже во времена холодной войны угроза для Запада «была равна нулю»: ослабленный Второй мировой войной Советский Союз не пошел бы на вооруженный конфликт.

Шведские компании готовы производить «Спутник V»

Несколько шведских компаний хотят производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пишет Svenska Dagbladet. В отрасли критикуют правительство, которому «следовало бы сделать больше, чтобы запустить внутреннее производство».

Координатор шведской кампании по вакцинации Ричард Бергстрём рассказал, что между создателями российской прививки и шведскими компаниями уже идут переговоры, но деталей он не раскрыл. Профессор Каролинского института Али Миразими заявил, что Швеции пригодятся все вакцины. Если «Спутник V» начнут производить в России, контролировать качество препарата будет проще, подчеркнул он.

Протесты против карантина охватили Европу

На минувших выходных демонстранты вышли на улицы нескольких европейских городов, чтобы выступить против новых локдаунов. Как сообщает FRANCE 24, в немецком городе Кассель протесты вылились в столкновения демонстрантов с полицией, а в Лондоне десятки протестующих были задержаны за нарушение коронавирусных ограничений.

Акции протеста также прошли в Австрии, Бельгии, Великобритании, Хорватии, Финляндии, Польше, Румынии, Швеции и Швейцарии, столкнувшихся с третьей волной коронавируса.

«Людям больше не нужно это правительство. Мы хотим, чтобы они ушли. Они нарушают права человека, права собственных граждан», — заявил участник протестов, прошедших в швейцарском городе Листаль.

На Украине подсчитали свои убытки от «Северного потока-2»

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» Украина будет недополучать несколько миллиардов евро годового дохода. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Bild.

Шмыгаль заявил, что проект газопровода «нарушает энергетическую безопасность ЕС » и «создает экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий» в отношении Украины. Он подчеркнул, что украинская газотранспортная система готова поставлять более 140 миллиардов кубометров газа в год. «Это кратчайший транзитный путь голубого топлива в Европу», — заявил премьер.

США: жестокая расправа в очереди за бургерами

Полиция Питтсбурга арестовала 51-летнего Чарльза Эдварда Тернера, ударившего 12-летнего мальчика ножом в шею. Как сообщает Fox News, это произошло в ресторане McDonald’s 20 марта.

Тернер напал на мальчика, когда тот стоял в очереди вместе со своей семьей. Ребенок попал в больницу в критическом состоянии. Нет никаких указаний на то, что жертва и Тернер были знакомы, полиция Питтсбурга выясняет, что стало причиной нападения. 51-летнему мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами и сопротивлении аресту.