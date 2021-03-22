В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В России оценили намерение Запада отказаться от «Спутника V»

Алиса Селезнёва
11 часов назад
Европу никто не принуждает использовать безопасную российскую вакцину «Спутник V». Такое мнение высказали россияне в комментариях к статье РИА Новости.
В России оценили намерение Запада отказаться от «Спутника V»
Фото:  EPA/ТАСС EPA/ТАСС
Как сообщал «Рамблер», Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». Осведомленный источник в Берлине заявил, что российская вакцина может быть зарегистрирована в Евросоюзе во второй половине мая.
При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Европе не нужна российская вакцина «Спутник V», так как уже одобрены четыре других препарата, использование которых будет способствовать формированию коллективного иммунитета.
Однако из европейских стран поступают массовые сообщения о тромбах, возникающих после прививок одобренной в ЕС вакциной AstraZeneca. В итоге более десятка стран приостановили ее использование. Наблюдательный орган Европейского союза по контролю за лекарственными препаратами в свою очередь заявил, что преимущества этой вакцины перевешивают риски.
Российские интернет-пользователи подчеркнули, что у российской вакцины нет побочки, однако никто не заставляет использовать ее в ЕС.
«Все-таки это бизнес, раз такие заявления делает комиссар по вопросам внутреннего рынка», - заявил Николай Боровов.
«В переводе на человеческий язык это означает: «Мы тут с товарищами из Вашингтона посоветовались, и я решил...»», - уверен Алексей Разживин.
«Вам же болеть и хоронить», - прокомментировал заявление Бретона Nikolas Matveev.
«Заигрались в политику. Забыли о главном – о здоровье людей. Какая разница как называется вакцина и где она произведена? Главное, чтобы помогала людям. Все остальное потом», - считает Андрей Петрович Попов.
«Пожелаем здоровья нашим европейским партнёрам)))», - иронично отметил tiger14.
Ранее президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги Джо Байдена пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».
В мире,Алексей Разживин,Тьерри Бретон,Андрей Попов,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,Россия,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители