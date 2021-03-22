В России оценили намерение Запада отказаться от «Спутника V»

Однако из европейских стран поступают массовые сообщения о тромбах, возникающих после прививок одобренной в ЕС вакциной AstraZeneca. В итоге более десятка стран приостановили ее использование. Наблюдательный орган Европейского союза по контролю за лекарственными препаратами в свою очередь заявил, что преимущества этой вакцины перевешивают риски.