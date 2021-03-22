В России оценили намерение Запада отказаться от «Спутника V»

«Все-таки это бизнес, раз такие заявления делает комиссар по вопросам внутреннего рынка», - заявил Николай Боровов.
«В переводе на человеческий язык это означает: «Мы тут с товарищами из Вашингтона посоветовались, и я решил...»», - уверен Алексей Разживин.
«Вам же болеть и хоронить», - прокомментировал заявление Бретона Nikolas Matveev.
«Заигрались в политику. Забыли о главном – о здоровье людей. Какая разница как называется вакцина и где она произведена? Главное, чтобы помогала людям. Все остальное потом», - считает Андрей Петрович Попов.
«Пожелаем здоровья нашим европейским партнёрам)))», - иронично отметил tiger14.