ВОЗ назвала новую причину появления COVID-19

Появление новой коронавирусной инфекции может быть связано с процветающей в Китае торговлей дикими животными, сообщает Bloomberg. Гипотезу выдвинули представители международной миссии учёных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые исследуют вопрос происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань.

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Эксперты работают в Китае с начала января 2021 года. В группу учёных входят представители России, США, Великобритании, Германии и Японии. В течение текущей недели специалисты должны представить доклад о промежуточных результатах работы.

Журналисты заявили, что у экспертов есть несколько гипотез появления COVID-19. Все они связаны с естественными причинами происхождения инфекции: ученые отвергли теории о том, что вирус мог быть разработан в лабораторных условиях. При этом они также исключили, что COVID-19 попал напрямую от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане, полагая, что должен был быть посредник.

Исследователи полагают, что происхождение коронавирусной инфекции нового типа напрямую связана с торговлей дикими животными.