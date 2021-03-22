ВОЗ назвала новую причину появления COVID-19

Появление новой коронавирусной инфекции может быть связано с процветающей в Китае
торговлей дикими животными, сообщает
Bloomberg. Гипотезу выдвинули представители международной миссии учёных Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), которые исследуют вопрос происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань.
Эксперты работают в Китае с начала января 2021 года. В группу учёных входят представители России, США, Великобритании, Германии и Японии. В течение текущей недели специалисты должны представить доклад о промежуточных результатах работы.
Журналисты заявили, что у экспертов есть несколько гипотез появления COVID-19. Все они связаны с естественными причинами происхождения инфекции: ученые отвергли теории о том, что вирус мог быть разработан в лабораторных условиях. При этом они также исключили, что COVID-19 попал напрямую от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане, полагая, что должен был быть посредник.
Исследователи полагают, что происхождение коронавирусной инфекции нового типа напрямую связана с торговлей дикими животными.
Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкий профессор Роланд Визендангер пришел к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился по миру в результате аварии в уханьской лаборатории. Ученый собрал более 600 аргументов, пытаясь доказать свою точку зрения. Для своего исследования он проанализировал публикации о коронавирусе в специализированных журналах и социальных сетях. Один из главных аргументов Визендангера – неспособность экспертов установить промежуточного носителя, передавшего коронавирус от летучей мыши к человеку.