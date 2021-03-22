"Я не проиграл ему": Трамп отреагировал на падение Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп не остался в стороне от курьёзной ситуации, в которую попал его преемник на посту главы государства Джо Байден . Американский лидер трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу президентского самолёта.

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Трамп затронул этот момент во время выступления перед сторонниками. Видеозапись этого эпизода опубликовал американский журналист Бенни Джонсон.

Я видел, как Джо Байден поднимался по трапу. И я сказал: «Я не проиграл ему», — заявил Трамп.

На выборах, которые состоялись в ноябре 2020 года, Трамп уступил Байдену президентский пост. При этом он отказывался признавать поражение, заявляя о массовых подлогах на избирательных участках. Напряжение нарастало и вылилось в штурм сторонниками Трампа Капитолия в тот момент, когда конгресс утверждал итоги выборов.

Жертвами инцидента стали пять человек, на Трампа ополчились администрации соцсетей, заблокировав ряд его аккаунтов за призывы к беспорядкам и насилию. Также из-за этой ситуации он стал первым президентом в истории США, которому был объявлен импичмент дважды. И хотя к тому моменту он уже сложил полномочия, в случае успешного импичмента ему было бы запрещено заниматься политической деятельностью пожизненно. Но эта попытка провалилась, и теперь американские СМИ пишут о планах Трампа выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.

При этом, как отмечают эксперты, у него могут быть шансы на успех, поскольку всё больше американцев сожалеют о том, что поддерживали Байдена. Граждане США озабочены тем, что президент до сих пор ни разу не выступил перед прессой — они сомневаются, что он на деле способен внятно и без подсказки излагать мысли.

Кроме того, Байден опрометчиво высказался о Владимире Путине , назвав его «убийцей». Этим он не только навлёк на себя критику ряда глав государств, но и пошатнул свои позиции в глазах граждан, которые замечают, что Байден весьма далёк от принципов дипломатии и ни к чему хорошему это страну не приведёт. Многие жители США извинились перед Россией за слова главы Белого дома.

Что касается истории с трапом, то администрация президента поспешила дать объяснение инциденту. Оказывается, Байден не совладал с порывами ветра. Эта информация тоже заставила американцев задуматься о состоянии своего лидера, учитывая, что скорость ветра в тот момент составляла 6 м/с.