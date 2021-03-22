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«Киев пищит и что-то просит»: почему Германия не обиделась на посла Украины

News.ru
17 часов назад
Для Германии во внешней политике Украина — пустое место, которое «периодически что-то пищит и просит о помощи». И когда нужно чего-то добиться, вместо аргументов Киев «сотрясает воздух» и обращается к историческим нарративам.
«Пустое место»: на Украине оценили заявления посла в Германии
Фото: ТАССТАСС
Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своей статье для издания «Главред». Он отметил, что украинский посол, может, и не глуп, но так как «у страны больше ничего нет», кроме неубедительных исторических претензий, он выглядит клоуном и не к месту несёт какую-то ахинею.
Товарооборот с Германией из-за подобных заявлений точно не уменьшится. Немцы — не дураки и продолжат нам втюхивать свою продукцию, используя разнообразные экспортно-кредитные инструменты. Ничего не изменится, — уверен Романенко.
Он уверен, что не останется даже неприятного осадка от слов Андрея Мельника о том, что Берлин обязан помочь Украине вернуть Крым за грехи фашистов, убивших миллионы украинцев.
Ранее NEWS.ru писал, что в Германии ответили послу Украины Андрею Мельнику, который заявил, что ответственность за «возвращение» Крыма лежит на властях ФРГ. Слова дипломата назвали «маразмом».
В мире,Андрей Мельник,Юрий Романенко,Киев,Украина,Германия,
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