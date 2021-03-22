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Глава минздрава Туниса привился «Спутником V» 

РИА Новости и ещё 3 33 минуты назад
Глава Минздрава Туниса привился «Спутником V»
Фото: РИА Новости
Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщило ведомство.

"Министр направился в Арьяну (пригород столицы Туниса — ред.), где получил первый укол вакцины "Спутник V", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе министерства.

Министр сообщил после прививки, что за девять дней от коронавируса привились уже более 12 тысяч граждан, при этом за одно только воскресенье вакцину получил 3571 человек. При этом записались на вакцинацию через сайт более 622 тысяч человек.
Общенациональная кампания по вакцинации стартовала в Тунисе 13 марта. По данным минздрава, в стране зафиксированы более 245 тысяч случаев коронавируса, скончались 8546 пациентов.
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В мире , Минздрав РФ , РИА Новости , Тунис
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