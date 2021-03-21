Пикет под лозунгом "Верните Россию!" прошел в Брюсселе

Пикет под лозунгом "Верните Россию
!" прошел в воскресенье в европейском квартале Брюсселя
, в котором расположены штаб-квартиры Еврокомиссии
, Евросовета
и Европарламента
, в преддверии встречи глав МИД Евросоюза
(ЕС) 22 марта, на которой главной темой должны стать отношения с РФ. Организаторами этой акции выступили несколько бельгийских общественно-политических организаций, рассматривающих восстановление дружеских отношений между Россией и ЕС как необходимость и движение по пути возрождения Европы.