Пикет под лозунгом "Верните Россию!" прошел в Брюсселе

Акция проводилась в условиях действующих в Брюсселе жестких карантинных ограничений, в ней приняли участие порядка 10 человек, соблюдавших в течение всего времени ее проведения масочный режим и правила социального дистанцирования. На площади Люксембурга был развернут флаг России и баннеры на французском и русском языках: "Верните нам Россию, навстречу европейской мечте!"

Он подчеркнул, что "хорошие отношения между Россией и ЕС гарантируют мир, процветание и благополучие всему миру". "Европа и Россия - соседи. Можно не влюбляться в соседа, но всегда лучше поддерживать хорошие отношения с соседями, чем ссориться. Наши фермеры, наши бизнесмены должны иметь возможность нормально работать с Россией и наоборот, - сказал он. - Мы хотим, чтобы мы все относились друг к другу с уважением, от Гибралтара до Владивостока".