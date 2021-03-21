Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии

«Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей, — отметил президент Белоруссии. — Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне».
«Мы знаем, с чего это всё начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных, — сказал глава государства. — Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом».