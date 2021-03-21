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Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии

ИА Regnumиещё 1
5 часов назад
«Настоящим национальным иммунитетом» стала генетическая память жителей Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на республиканском митинге-реквиеме «Лампада памяти», приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии.
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой — это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей, — отметил президент Белоруссии. — Сегодня мы собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне».
Лукашенко напомнил, что 9200 белорусских деревень сожгли нацистские оккупанты и их пособники-полицаи.
«Мы знаем, с чего это всё начинается: с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных, — сказал глава государства. — Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом».
Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Александр Лукашенко, выступая в Гродненской области (Западная Белоруссия) перед работниками предприятия по производству молочных продуктов, заявил, что Белоруссия является последним оплотом РФ, поэтому не в российских интересах потерять часть недостроенного Союзного государства.
В мире,Александр Лукашенко,Беларусь,
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