Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой жителям Белоруссии

Лукашенко напомнил, что 9200 белорусских деревень сожгли нацистские оккупанты и их пособники-полицаи.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта Александр Лукашенко, выступая в Гродненской области (Западная Белоруссия) перед работниками предприятия по производству молочных продуктов, заявил, что Белоруссия является последним оплотом РФ, поэтому не в российских интересах потерять часть недостроенного Союзного государства.