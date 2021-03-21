В некоторых регионах Франции объявили карантин 

В Париже, столичном регионе Иль-де-Франс, а также еще в нескольких департаментах на севере и юго-востоке Франции , включая Ниццу , на ближайшие четыре недели введен карантин.

На этой территории живет 21 миллион граждан, а это почти треть населения страны. На время локаута закрылись практически все коммерческие центры, магазины промтоваров (обувь, одежда и т.д.). Правда, на этот раз в "список исключений" помимо аптек и продовольственных магазинов попали парикмахерские, книжные и музыкальные торговые точки.

Условия нынешнего карантина не такие жесткие, как это было прежде. Например, прогулки разрешены в течение неограниченного времени в радиусе 10 километров (раньше был 1 километр). Письменный пропуск понадобится только тем, кто выезжает за пределы своего района. Для остальных оправдательным документом при полицейской проверке будет служить свидетельство о месте постоянного проживания.