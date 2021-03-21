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В ЛНР заявили об отказе украинских силовиков выполнять приказы 

РИА Новости 1 час назад
В ЛНР заявили об отказе ВСУ выполнять приказы
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики отказываются выполнять приказы командования ВС Украины.
Ранее в ЛНР заявили, что двое украинских силовиков дезертировали с позиций у линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новотошковское в Донбассе.

"Как мы сообщали ранее, в подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" (ВС Украины — ред.) отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — заявил журналистам Осадчий.

Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, в пятницу силовики из 80-й бригады ВС Украины отказались от проведения работ по инженерному оборудованию позиций у линии соприкосновения в подконтрольном Киеву городе Счастье, мотивируя отказ боязнью подорваться на ранее установленных саперами соединения минах.

"Командир бригады Войченко (командир 14-й бригады ВС Украины Сергей Войченко — ред.) лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Яков Осадчий , Министерство обороны
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