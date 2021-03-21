Умерла египетская феминистка Наваль ас-Саадави

Египетская феминистка и правозащитница Наваль ас-Саадави умерла в воскресенье на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила газета Al-Ahram

Врач, психиатр, автор многочисленных книг, статей и публикаций, она посвятила жизнь защите прав женщин. Ее называли Симоной де Бовуар арабского мира в честь французского идеолога феминистического движения. Ас-Саадави специализировалась на теме женщин в исламе, последовательно выступая за категорический запрет калечащих операций по женскому обрезанию, жертвами которых только в Египте стали сотни девочек и подростков.