Иран потребовал от США отменить санкции 

«Мы не считаем, что слова американцев заслуживают доверия. Необходимы действия: должны быть отменены санкции», — передает слова Хаменеи ТАСС. Духовный лидер Ирана отметил, что «политика страны по взаимодействию с участниками ядерной сделки была обозначена и ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться». Он заявил, что американцы должны снять все санкции, и потом мы это проверим».