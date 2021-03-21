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Иран потребовал от США отменить санкции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Иран потребовал от США отменить санкции
Фото: РИА Новости
Власти Ирана не верят обещаниям Соединенных Штатов о возвращении к ядерной сделке, Тегеран ждет от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций, заявил руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи.

«Мы не считаем, что слова американцев заслуживают доверия. Необходимы действия: должны быть отменены санкции», — передает слова Хаменеи ТАСС. Духовный лидер Ирана отметил, что «политика страны по взаимодействию с участниками ядерной сделки была обозначена и ни при каких обстоятельствах не должна нарушаться». Он заявил, что американцы должны снять все санкции, и потом мы это проверим».

Напомним, СМИ сообщали, что Тегеран отказался от предложения США и ЕС о прямых переговорах по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи.
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В мире , Али Хаменеи , ЕС , ИТАР-ТАСС , Иран , США , Тегеран
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