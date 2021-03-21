Хомяк по кличке Сталин спас жизнь хозяйке своим укусом 

Злобный хомяк получил кличку «Доктор Сталин» за то, что нечаянно спас жизнь своей хозяйке. Зверек укусил её за руку и диагностировал тем самым смертельно опасное заболевание. О необычном случае сообщает британское издание Daily Star.

Сорокатрехлетняя британка Андреа Лэнг купила хомяка в декабре прошлого года. Она дала ему имя Сталин. Месяц назад британка чистила клетку, и грызун впился ей в большой палец. Он распух, женщина обратилась за медицинской помощью.

Ей прописали антибиотики, но ситуация ухудшилась: из раны начал сочиться белый гной.

«Я думала, что это конец», — призналась Андреа.

Еще через неделю женщина заметила синяки на руках и поняла, что с ее организмом после укуса происходит что-то странное.

В итоге она сдала анализы, которые показали, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Такие проблемы могут привести к появлению тромбов и внезапной смерти, если о них не знать, и не заниматься профилактикой.

Благодарная Андреа переименовала своего питомца, она дала ему кличку «Доктор Сталин» и общается с ним теперь только в перчатках.

«Мне повезло — Сталин открыл мне глаза на проблему, с которой придется жить дальше… Я очень рада, что он меня укусил. Иначе я бы никогда не узнала, что у меня опасное заболевание крови. Он милый, но опасный», — заявила Андреа.