Панда напала на сотрудника бельгийского зоопарка

Панда из бельгийского зоопарка Pairi Daiza напала на сотрудника, он получил травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе зоопарка.
По неизвестным причинам сотрудник, который много лет ухаживает за животными, оказался «в непосредственном контакте с большой пандой Тиан Бао, возраст которой составляет четыре года, в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре». Сотрудник получил травму ноги и руки. Благодаря посетителям и другим работникам зоопарка, панду удалось отогнать, не причинив вреда животному. Об этом сообщает РИА «Новости»
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Пострадавший госпитализирован. Администрация будет разбираться в произошедшем, так как, согласно правилам организации, сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 кг. В пресс-службе отметили, что большие панды «не приемлют вторжение на свою территорию».