Панда напала на сотрудника бельгийского зоопарка

Панда из бельгийского зоопарка Pairi Daiza напала на сотрудника, он получил травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Пострадавший госпитализирован. Администрация будет разбираться в произошедшем, так как, согласно правилам организации, сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 кг. В пресс-службе отметили, что большие панды «не приемлют вторжение на свою территорию».