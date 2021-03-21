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В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
3 часа назад
Панда из бельгийского зоопарка Pairi Daiza напала на сотрудника, он получил травмы, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Панда напала на сотрудника бельгийского зоопарка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По неизвестным причинам сотрудник, который много лет ухаживает за животными, оказался «в непосредственном контакте с большой пандой Тиан Бао, возраст которой составляет четыре года, в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре». Сотрудник получил травму ноги и руки. Благодаря посетителям и другим работникам зоопарка, панду удалось отогнать, не причинив вреда животному. Об этом сообщает РИА «Новости».
Пострадавший госпитализирован. Администрация будет разбираться в произошедшем, так как, согласно правилам организации, сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 кг. В пресс-службе отметили, что большие панды «не приемлют вторжение на свою территорию».
«Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности», – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка.
В мире,Происшествия,Бельгия,
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