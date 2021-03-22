Франция приступила к оборудованию «вакцинодромов»

Создание в спортзалах или на стадионах гигантских центров вакцинации долгое время подвергалось критике со стороны правительства, которое категорически отказывалось включать «вакцинодромы» в свою стратегию.

Однако если правительство намерено выполнить свои обещания по вакцинации 10 миллионов человек к середине апреля и 30 миллионов к середине июня, стране придется проводить интенсивную массовую кампанию иммунизации населения.