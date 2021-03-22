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Франция приступила к оборудованию «вакцинодромов»

BFM.RUиещё 3
16 часов назад
После марсельского велодрома арена Стад де Франс, где играет сборная страны по футболу, в начале апреля открывает свои двери для нового вида спорта: массовой вакцинации против Covid-19, сообщает Le Figaro.
Франция приступила к оборудованию «вакцинодромов»
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС
Создание в спортзалах или на стадионах гигантских центров вакцинации долгое время подвергалось критике со стороны правительства, которое категорически отказывалось включать «вакцинодромы» в свою стратегию.
Однако если правительство намерено выполнить свои обещания по вакцинации 10 миллионов человек к середине апреля и 30 миллионов к середине июня, стране придется проводить интенсивную массовую кампанию иммунизации населения.
В мире,Le Figaro,Франция,
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