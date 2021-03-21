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На газовом заводе PDVSA в Венесуэле произошел теракт

Газета.Ruиещё 2
3 часа назад
Инфраструктура газового завода «Эль-Техидо» на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта, на месте работают ремонтные команды. Об этом сообщает вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами у себя в Twitter.
«Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA», — говорится в сообщении.
По словам вице-президента, который по совместительству является министром нефти, инцидент произошел 19 марта в городе Эль-Техеро, где находится операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом.
Информация о возможных жертвам не приводится.
В мире,Видео,Венесуэла Боливарианская Республика,
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