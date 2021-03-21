Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Европе и США предсказали отмену ограничений по коронавирусу к концу лета 

Lenta.ru 17 минут назад
Создатель вакцины Pfizer предрек отмену локдауна в Европе и США
Фото: Reuters
Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета. Такой срок в интервью изданию Welt am Sonntag предсказал Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе. Это происходит из-за снижения темпов вакцинации.
В Европе одобрены четыре вакцины от коронавируса: препарат, разработанный Janssen-Cilag — подразделением американской корпорации Johnson & Johnson, вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna. В США начали прививать население препаратами Pfizer и Moderna.
Видео дня. Не к чему придраться - найдем экстремизм. Кто и за что травит Манижу
Последние новости
Российским дачникам напомнили о новых штрафах Российским дачникам напомнили о новых штрафах Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России Американцы извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России Россия констатировала смерть политических отношений с Британией Россия констатировала смерть политических отношений с Британией
Комментарии 4
В мире , Еврокомиссия , Pfizer , Johnson & Johnson , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
00:21
Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео
Происшествия
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
00:35
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
Происшествия
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
00:20
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
Происшествия
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
00:33
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
Происшествия
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
00:23
Байден споткнулся и упал при подъеме на борт номер один и попал на видео
Политика США
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
00:39
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
00:48
Опубликовано видео последствий взрыва бытового газа в жилом доме в Химках
Происшествия
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
01:27
Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео
Войска
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
00:49
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
00:36
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение