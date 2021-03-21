В Майами-Бич введен режим ЧП из-за наплыва отдыхающих

Власти американского курортного города Майами-Бич ввели режим ЧП по причине наплыва людей, приехавших в город на каникулы.
«Глава администрации Майами-Бич Рауль Агила объявил в городе режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении администрации города.
Отмечается, что режим ЧП объявлен из-за обеспокоенности полицейского департамента Майами-Бич превысившим ожидания числом приехавших отдыхающих.
Ранее центр по контролю и распространению заболеваний США (CDC) принял решение смягчить карантинные требования для школ страны.