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В Майами-Бич введён режим ЧП из-за наплыва отдыхающих 

RT на русском и ещё 1 20 часов назад
В Майами-Бич введен режим ЧП из-за наплыва отдыхающих
Фото: Reuters
Власти американского курортного города Майами-Бич ввели режим ЧП по причине наплыва людей, приехавших в город на каникулы.

«Глава администрации Майами-Бич Рауль Агила объявил в городе режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении администрации города.

Отмечается, что режим ЧП объявлен из-за обеспокоенности полицейского департамента Майами-Бич превысившим ожидания числом приехавших отдыхающих.
Ранее центр по контролю и распространению заболеваний США (CDC) принял решение смягчить карантинные требования для школ страны.
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В мире , Майами-Бич , США
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