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Британский экстрасенс из-за локдауна начала общаться с духами по Skype 

News.ru 1 час назад
Экстрасенс из-за локдауна начала общаться с духами по Skype
Фото: pinterest.com
Экстрасенс из Великобритании из-за локдауна начала общаться с духами через Skype. Также по видеосвязи она проводит обряд очищения кармы и изгнания демонов. Об этом рассказывает Daily Star.
Ранее женщина трудилась в качестве медсестры, однако это занятие ей наскучило. В результате она открыла в себе экстрасенсорные способности и стала помогать людям одолеть нечистую силу. До введения локдауна она делала это очно, а теперь перешла на удалённый режим экзорцизма.
В борьбе с демонами медиуму помогают новые технологии. В поисках демонов она гуляет по дому заказчика при помощи видеокамеры и так «находит» злых духов, которых затем «обезвреживает».
Женщина убеждена, что она также способна общаться с духами по Skype, поскольку эта связь подкрепляется двусторонним телепатическим контактом.
Впрочем, не обошлось и без негативных аспектов. В связи с удалённым режимом работы, экстрасенсу пришлось снизить цены. В настоящий момент её услуги обходятся в 45 фунтов стерлингов за сеанс.
Российский эзотерик и экстрасенс Алёна Орлова в комментарии для NEWS.ru рассказала о том, какие перемены ждут мир и кто будет следующим президентом России.
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Комментарии
В мире , Газета Daily Star , Великобритания
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