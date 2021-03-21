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Израиль снял ограничения на прилет в страну для сограждан 

News.ru 23 часа назад
Израиль снял ограничения на прилет в страну для сограждан
Фото: globallookpress.com
Израиль отменил ограничения на число пассажиров, прибывающих в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
В сообщении говорится об отмене исключительных рейсов и рейсов, прибывающих в страну в качестве грузовых, а вылетающих с пассажирами. Кроме того, больше не актуально требование измерять температуру тела пассажиров на входе в терминал и перед посадкой в самолёт.
Переход к третьему этапу выхода из карантина был утверждён властями Израиля 6 марта. На этом этапе открываются рестораны, банкетные залы, театры и стадионы, однако на их работу наложены определённые ограничения. В частности, в ресторанах смогут получить обслуживание только клиенты с сертификатом вакцинации, а на открытых площадках разрешено собирать не более 100 человек.
Ранее стало известно о том, что власти Киева приняли решение об ужесточении карантина в городе в связи с ухудшением эпидпроцесса. В частности, будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, музеи и другие места массового скопления людей. Об этом писал NEWS.ru.
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В мире , Израиль , Киев
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