Турция вышла из Конвенции о защите женщин

Также они утверждают, что после принятия этого документа число случаев насилия в отношении женщин в Турции только выросло. На сегодня в Турции, по статистике, почти каждый день одна женщина гибнет в результате насилия. При этом сторонники соблюдения Стамбульской конвенции считают, что выход из нее еще более ухудшит положение женщин.