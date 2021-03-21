Турция вышла из Конвенции о защите женщин

Как заявлял ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
, Турция должна самостоятельно разрабатывать подобные договоры, а не использовать переведенные тексты. Споры и недовольство в части турецкого общества вызвала не вся Конвенция (никто не возражает против необходимости защиты женщин), а пункт 3 статьи 4 этого документа, где сказано, что соблюдение положений Конвенции "должно быть обеспечено в том числе без какой бы то ни было дискриминации по признаку... сексуальной ориентации, гендерной идентичности...". Эти слова противники назвали "бомбой замедленного действия против традиционной турецкой семьи".