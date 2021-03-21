«Большая беда»: депутат Рады раскрыл план Зеленского на Украину 

Парламентарий подчеркнул, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет "выводить людей на улицы", чтобы избежать жертв.

"Главный их план (власти. Прим. — ред.) был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!" — заявил Рабинович.

По его мнению, руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.

"Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. Сегодня нужно думать о выживании государства", — считает парламентарий.

При этом Рабинович не исключает, что "народ сам выйдет на улицу", и пожелал украинцам спокойствия.