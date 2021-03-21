В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Позор для США!»: американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

News.ru
47 минут назад
Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.
"Протрет им пол": в США оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы.
В ответ на это Путин предложил провести дискуссию в прямом эфире. Байден не ответил прямо на это предложение, туманно сообщив, что «в какой-то момент» он это сделает.
Байден Путину не ровня! Путин бы протёр им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо вообще пошёл бы на это, но было бы здорово посмотреть, как бы этому мерзкому либералу надавали, — считает пользователь JackStephens17.
Ряд пользователей отметили, что такое странное решение Байдена бросает тень на место США в мировой иерархии.
Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы, — заявил Pocahantas.
Это ещё одно подтверждение, что США слабеют и на этом с нынешним президентом дело не закончится! — предположил TSGT_USAF.
Учитывая всё произошедшее, американские зрители не стали скрывать своих настроений и открыто заявили, на чьей стороне они выступают в настоящее время.
Ни за что на свете миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина! — резюмировал Deplorable_Neanderthal.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.
В мире,Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Fox News,телеканал АВС,Россия,Соединенные Штаты,
97
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители