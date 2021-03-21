"Протрет им пол": в США оценили отказ Байдена от беседы с Путиным

Отказ президента США Джо Байдена от предложения российского лидера Владимира Путина провести публичную дискуссию вызвал резкую реакцию у зрителей телеканала Fox News. Часть комментаторов предположила, что американский руководитель просто не сможет держаться на равных с президентом РФ.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Путина «убийцей», а также пообещал, что тот «ответит» за якобы имевшееся вмешательство России в американские выборы.

В ответ на это Путин предложил провести дискуссию в прямом эфире. Байден не ответил прямо на это предложение, туманно сообщив, что «в какой-то момент» он это сделает.

Байден Путину не ровня! Путин бы протёр им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо вообще пошёл бы на это, но было бы здорово посмотреть, как бы этому мерзкому либералу надавали, — считает пользователь JackStephens17.

Ряд пользователей отметили, что такое странное решение Байдена бросает тень на место США в мировой иерархии.

Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным старикашкой! Молодцы, демократы, — заявил Pocahantas.

Это ещё одно подтверждение, что США слабеют и на этом с нынешним президентом дело не закончится! — предположил TSGT_USAF.

Учитывая всё произошедшее, американские зрители не стали скрывать своих настроений и открыто заявили, на чьей стороне они выступают в настоящее время.

Ни за что на свете миллион лет не мог я себе представить этого, но если состоятся эти дебаты Байдена с Путиным, то я буду болеть за Путина! — резюмировал Deplorable_Neanderthal.