Радикалы забросали офис Зеленского петардами

На Украине прошел митинг, участники которого выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Свыше тысячи человек собрались на улице Банковой возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в районе 21.00 мск. Многие участники держат плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, а также требуют его освобождения.
В ходе мероприятия митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли файеры и забросали здание офиса петардами.