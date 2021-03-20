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Радикалы забросали офис Зеленского петардами

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
На Украине прошел митинг, участники которого выступили в поддержку экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, осужденного за похищение человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Радикалы забросали офис Зеленского петардами
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Свыше тысячи человек собрались на улице Банковой возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в районе 21.00 мск. Многие участники держат плакаты с лозунгами в поддержку Стерненко, а также требуют его освобождения.
В ходе мероприятия митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли файеры и забросали здание офиса петардами.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
В мире,Владимир Зеленский,Правый сектор,Украина,
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