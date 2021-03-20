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Европу охватила волна протестов из-за ковид-ограничений 

Майк Габриелян 1 час назад
Европу охватила волна протестов из-за ковид-ограничений
Фото: EPA
По Европе сегодня прокатились массовые протесты против локдауна, введенного из-за третьей волны COVID-19. Полицейские не церемонились с протестующими, которые требовали вернуть демократические свободы: разрешить свободное передвижение, работу бизнеса. В ответ против них применили водометы, дубинки и слезоточивый газ.
В Голландии полиция водометами разогнала выступающих против локдауна. Инцидент произошел в Амстердаме. На Музейной площади собралось около 250 человек. Они отказались разойтись и силовики задействовали водометы под предлогом того, что акция была несогласованной.
Аналогичная акция протеста состоялась в Варшаве. Манифестанты вышли с лозунгом «Нас объединяет сила». Полиция разогнала сотни участников, применив дубинки и газ. Есть задержанные.
В Стокгольме, Гетеборге и Мальме также прошли несанкционированные акции против ограничений из-за пандемии. Правоохранители силой рассеяли демонстрантов.
В Германии акции против ограничения свобод прошли в нескольких городах. В Берлине едва не начались столкновения между неонацистами и анархистами. В городе Кассель полиция применила против граждан дубинки и перцовый газ.
Марши против ограничений прошли также в Хельсинки, Вильнюсе и Лондоне. Люди выходили на улицы под девизом «Хватит!».
Ранее «Рамблер» сообщал, что 19 марта Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса.
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В мире , Еврокомиссия
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