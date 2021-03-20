Европу охватила волна протестов из-за ковид-ограничений 

По Европе сегодня прокатились массовые протесты против локдауна, введенного из-за третьей волны COVID-19. Полицейские не церемонились с протестующими, которые требовали вернуть демократические свободы: разрешить свободное передвижение, работу бизнеса. В ответ против них применили водометы, дубинки и слезоточивый газ.

Голландии полиция водометами разогнала выступающих против локдауна. Инцидент произошел в Амстердаме . На Музейной площади собралось около 250 человек. Они отказались разойтись и силовики задействовали водометы под предлогом того, что акция была несогласованной.

Аналогичная акция протеста состоялась в Варшаве. Манифестанты вышли с лозунгом «Нас объединяет сила». Полиция разогнала сотни участников, применив дубинки и газ. Есть задержанные.

В Стокгольме, Гетеборге и Мальме также прошли несанкционированные акции против ограничений из-за пандемии. Правоохранители силой рассеяли демонстрантов.

В Германии акции против ограничения свобод прошли в нескольких городах. В Берлине едва не начались столкновения между неонацистами и анархистами. В городе Кассель полиция применила против граждан дубинки и перцовый газ.

Марши против ограничений прошли также в Хельсинки, Вильнюсе и Лондоне. Люди выходили на улицы под девизом «Хватит!».