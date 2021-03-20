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ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины AstraZeneca 

Газета.Ru и ещё 3 20 марта 2021
ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины AstraZeneca
Фото: Reuters
ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca странам Африканского союза. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Звели Мкизе, пишет РИА «Новости».

«Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca», — говорится в заявлении.

Вакцины будут распределены по девяти странам, их список не уточняется.
Власти ЮАР приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, потому что выяснилась ее низкая эффективность против южноафриканского штамма. В стране коронавирусом заразился 1 536 801 человек, скончались 52 082 пациента.
Ранее в Дании в результате вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca скончался еще один человек.
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