ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины AstraZeneca 

Все новости на карте

ЮАР продала миллион закупленных доз вакцины от коронавируса AstraZeneca странам Африканского союза. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Звели Мкизе, пишет РИА «Новости».

«Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca», — говорится в заявлении.

Вакцины будут распределены по девяти странам, их список не уточняется.

Власти ЮАР приостановили вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, потому что выяснилась ее низкая эффективность против южноафриканского штамма. В стране коронавирусом заразился 1 536 801 человек, скончались 52 082 пациента.

Ранее в Дании в результате вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca скончался еще один человек.