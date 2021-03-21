Сын Лукашенко получил штраф за «грязную игру» в хоккей

Младший сын Александра Лукашенко Николай заработал удаление в ходе игры хоккейной команды президента Белоруссии со сборной Брестской области, пишет Sputnik Беларусь.
Лукашенко-младший отсидел две минуты на скамье штрафников за "грязную игру". Его отец отметился двумя результативными передачами.
В итоге команда белорусского лидера обыграла своих оппонентов со счетом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2).
Президентская команда одержала шестую победу подряд на турнире и лидирует в таблице с 12 баллами. Она вышла в полуфинал, где встретится с командой Минской области.