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Сын Лукашенко нарвался на первый штраф за «грязную игру» в хоккей 

News.ru и ещё 2 8 минут назад
Сын Лукашенко получил штраф за «грязную игру» в хоккей
Фото: РИА Новости
Младший сын Александра Лукашенко Николай заработал удаление в ходе игры хоккейной команды президента Белоруссии со сборной Брестской области, пишет Sputnik Беларусь.
Лукашенко-младший отсидел две минуты на скамье штрафников за "грязную игру". Его отец отметился двумя результативными передачами.
В итоге команда белорусского лидера обыграла своих оппонентов со счетом 11:6 (2:3, 5:1, 4:2).
Президентская команда одержала шестую победу подряд на турнире и лидирует в таблице с 12 баллами. Она вышла в полуфинал, где встретится с командой Минской области.
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В мире , Александр Лукашенко , ИА Sputnik
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