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Киев отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Lenta.ru
21 минуту назад
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал указ президента России Владимира, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожным. Реакцию Киева приводит «РБК-Украина» в субботу, 20 марта.
Николенко подчеркнул, что Украина восстановит права законных собственников на земельные участки после возвращения Крыма.
В марте 2020 года Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в субботу, 20 марта.
Власти Крыма считают эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.
Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.
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