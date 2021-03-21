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Италия самостоятельно проведёт исследование «Спутника V»

News.ruиещё 17
14 часов назад
Италия решила не дожидаться заключения EMA (европейского регулятора по лекарственным средствам) по российской вакцине «Спутник V» и провести исследование самостоятельно.
Италия проведет самостоятельное исследование «Спутника V»
Фото: sputnikvaccine.comsputnikvaccine.com
Как сообщил губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти, Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани изучит «Спутник V» и уже через несколько дней даст своё первое заключение.
Через несколько дней будет заключено первое соглашение о проведении в институте «Спаланцани» научных испытаний вакцины «Спутник V», — сказал он.
Он считает, что быстрое исследование позволит стране «сделать скачок» для получения разных вакцин, сообщил «Интерфакс».
19 марта итальянский премьер Марио Драги заявил, что Рим может самостоятельно допустить российский препарат в страну, если этот вопрос не решат на уровне Евросоюза.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если она отвечает требованиям безопасности, писал NEWS.ru.
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